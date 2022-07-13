Озвучена сумма, которую придётся платить Санкт-Петербургу за содержание водоёмов, переданных «Волго-Балту»

В подведомственном Федеральному агентству морского и речного транспорта «Волго-Балте» подсчитали, во сколько обойдётся содержание шести рек и каналов, переданных в его ведение Санкт-Петербургом. После завершения процесса передачи Северной столице придётся увеличить расходную часть бюджета на шестнадцать миллионов, переводя их федеральному ведомству.

Пока «Волго-Балт» не даёт никаких комментариев относительно финансовых взаимоотношений со Смольным, ссылаясь на отсутствие соответствующих приказов Министерства транспорта. На данный момент известно, что городским властям был направлен проект соглашения о субсидировании в текущем году федерального бюджета из городской казны. Целью передачи средств значится финансирование расходов РФ на содержание региональных водных путей, расположенных на территории Санкт-Петербурга.

Напомним, речь идёт о водных объектах, получивших в апреле статус водных путей Российской Федерации регионального значения. В данном списке – Мойка, Фонтанка, канал Грибоедова, Крюков канал, Зимняя канавка, Кронверкский пролив и река Ждановка.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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