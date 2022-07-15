Анастасия Стоцкая рассказала правду о любовных утехах» с Филиппом Киркоровым

Анастасия Стоцкая рассказала всю правду об отношениях с Филиппом Киркоровым. Певица решила прокомментировать новость о том, что поп-король заставлял их с Ани Лорак переодеваться в различные костюмы прислуг и затем мыть полы.

Удивленной Стоцкой хватило всего двух слов, чтобы прокомментировать эту скандальную новость. По словам знаменитости, за всю свою жизнь она не слышала большего бреда.

«Какая же это глупость, я эту дичь не читаю», — сказала рыжеволосая артистка.

Напомним, что журналист Михаил Шахназаров в шоу «Полный абзац» рассказал, что Киркоров унижал Стоцкую и Лорак. Народный артист якобы заставлял певиц мыть полы в его доме в костюмах домработниц.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей