Пропавшую в Екатеринбурге 22-летнюю Екатерину Зыкову нашли мертвой в водоеме

В Екатеринбурге нашли мертвой в пруду 22-летнюю девушку. Екатерина Зыкова бесследно пропала в конце июня. Об этой трагической новости проинформировали в СКР по Свердловской области.

Тело красотки было обнаружено 13 июля 2022 года в водоеме на территории Чкаловского района Екатеринбурга. В последний раз ее видели рано утром на улице Рощинской. По данным с камер видеонаблюдения можно сказать, что Катя была в неадекватном состоянии. Из одежды на девушке был один серый пиджак, она была без нижнего белья и обуви.

Обнаружили тело в одном из прудов уральской столицы местные рыбаки. Характер смерти пока не установлено. От чего скончалась молодая девушка можно будет сказать после судебно-медицинской экспертизы.

В УМВД по Екатеринбургу напомнили, что сообщение об исчезновении Зыковой поступило 4 июля в отдел полиции номер 13. На поиски 22-летней екатеринбурженки вышли работники территориального ОВД. К сожалению, вскоре без вести пропавшую нашли погибшей.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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