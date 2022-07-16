Александр Фадеев заявил, что Анна Нетребко полностью лишилась работы в Европе

Музыкальный критик Александр Фадеев заявил о том, что российская оперная певица Анна Нетребко, которая сбежала из России, полностью лишилась работы в Европе.

Ранее в прессе сообщалось, что в Штутгарте отменили концерт оперной дивы из-за возможных беспорядков и недовольства некоторых граждан. Выступление должно было состоятся 3 сентября. Кроме того, певица в ближайшее время выступит перед зрителями других городов Германии.

Критик отмечает, что такая тенденция сохранится и Нетребко, осуждающая российское правительство за проведение спецоперацию на Украине, лишится возможности выступать на европейских сценах.

Напомним, Анна несколько раз меняла позицию касательно спецоперации. Россияне назвали ее лицемеркой и предательницей. Это сыграло злую шутку с артисткой, которая стала изгоем и за рубежом.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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