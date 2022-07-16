Алла Пугачева лишилась квартиры в Москве за 150 млн

Алла Борисовна Пугачева лишилась своей московской квартиры стоимостью 150 миллионов.

В Сети не утихают слухи о недвижимости Пугачевой и Галкина, которая осталась у звездного семейства после отъезда из РФ. Сегодня журналисты заговорили о роскошной пятикомнатной квартире певицы площадью 170 квадратных метров. Она находится недалеко от самого Кремля.

Недвижимое имущество досталось Алле Борисовной 42 года назад, в далеком 1980 году. Однако артистка там не проживает. Пугачева пыталась сдавать в аренду жилище. Однако после неудачных попыток передумала. 73-летняя исполнительница переписала столичную квартиру на свою дочь Кристину Орбакайте, тем самым лишила себя жилплощади, стоимость которой составляет в 150 000 рублей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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