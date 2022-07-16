Григорий Лепс заявил, что заработал более $50 млн на песне «Рюмка водки»

Популярный, харизматичный певец Григорий Лепс получил признание многомиллионной публики благодаря шедевральным музыкальным композициям. Среди самых ярких и запоминающихся - песня «Рюмка водки», она стала одной из самых известных в стране.

Лепс был уверен в том, что армии поклонников придется по душе этот трек. Певец признался, что заработал на хите более $50 млн долларов, хотя вложил всего $300.

«Это шедевр и самое лучшее в мире инвестиций!» — сказал артист.

Отмети, что сегодня, 16 июля, Григорий Лепс отмечает свое 60-летие. Накануне любимцу публики, невероятно востребованному музыканту, который проводит более 100 концертов в год, Владимир Путин присвоил звание Народного артиста России.

Свой юбилей исполнитель встретил на концерте в Лужниках, где в пятницу вечером исполнил самые новые и легендарные песни. Событие завершилось далеко за полночь под поздравления фанатов. На концерте собрался почти целый стадион поклонников.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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