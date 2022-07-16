Павел Прилучный засматривался на Зепюр Брутян еще будучи в браке с Муцениеце

Павел Прилучный, который сейчас состоит в отношениях с Зепюр Брутян, засматривался на нее, еще будучи в браке со своей законной супругой.

Подписчики пытаются понять, почему роман Прилучного и Брутян так стремительно набирает ход. Как оказалось, искра между знаменитостями пробежала еще тогда, когда актер был женат на Агате Муцениеце.

Павел познакомился с новой возлюбленной в 2018 году во время съемок сериала "В клетке". Не секрет, что красавец Прилучный всегда приковывал к себе внимание на площадке. Тогда перед обаянием актера театра и кино не устояла очоровательная Брутян.

Можно сказать, что новый роман завязывался на глазах у Агаты, но тогда она пресекала какие-либо намеки мужа на флирт с иными женщинами. Через два года супруги разошлись, а Павел, начал любовные отношений с очередной пассией.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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