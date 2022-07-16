Певец Борис Гребенщиков признался в любви к России, но возвращаться не желает

Известный российский певец Борис Гребенщиков в своем недавнем интервью рассказал о любви к России, природе и культуре. Но при этом в ближайшее время не сможет вернуться на родину.

Солист музыкальной группы «Аквариум» признался в любви к Российской Федерации, но возвращаться назад не планирует.

«Никто не отнимет у меня мою «русскость», ведь несмотря на то, что сейчас я сижу на rue de l’Odeon, я «не менее русский». Говорю я на родном языке, пишу на русском. Русская культура является тем, чем я дышу. А где я дышу этим, неважно», - разоткровенничался артист.

По словам музыканта, европейские слушатели принимают его творчествоне не хуже, чем российская часть поклонников. К тому же, ранее, когда певец выступал за рубежом, он пел для небольшого количества русских, а сегодня там такой прием, «как в любом российском городе, а зал забит по самые стропила.

Гребенщиков уехал из страны в Британию. Лондон Борис выбрал из-за близости к студии, с которой он сотрудничает.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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