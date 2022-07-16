Сергей Юшкевич заявил, что попрощался с мамой, живущей на Украине

Сергей Юшкевич родился в Украине, но, несмотря на это, он поддерживает проведение специальной военной операции. Знаменитый актер с грустью на глазах признался, что на всякий случай попрощался с мамой, живущей на Украине.

Мама Сергея до сих пор проживает в Черновцах, и не планирует уезжать оттуда. В последний раз сценарист видел свою мать почти три года назад.

Юшкевич постоянно предлагает Светлане Павловне переехать в Россию, однако она не желает покидать родной дом. 55-летний актер сказал, что на всякий случай он попрощался с мамой из-за напряженной ситуации в стране.

«Хотел я забрать ее оттуда, регулярно предлагал уехать, еще начиная с 2014 года. Я хотел, чтобы мама была рядом с нами, чтобы была возле любимых внучек. Но она все время мне говорит, что старое дерево уже не пересаживают. Мы с матерью не виделись целых три года. Мы даже... на всякий случай с ней попрощались», — сообщает звезда театра и кино.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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