Стало известно, зачем Тодоренко выложила личное видео из родильной палаты

Телеведущая и певица Регина Тодоренко поделилась с подписчиками в соцсетях очень личной видеозаписью. На видео-отрывке из родильной палаты 32-летняя звезда показала, как проходили схватки.

Дмитрий Клевцов, психиатр, решил пояснить такой эксцентричный поступок новоспеченной мамы. Доктор объяснил это желанием ведущей получить еще больше внимания и подписчиков.

По мнению Клевцова, таким способом знаменитость пытается не растерять собственных подписчиков на время непродолжительного отсутствия на экранах. Психиатр не считает такой поступок звезды болезнью или расстройством. Делается это для создания инфоповода, не более того.

Регина Тодоренко, которая никогда не стеснялась делиться с поклонниками подробностями интересного положения, родила сына на Бали. Отцом мальчика является певец Влад Топалов. Как назовут малыша, пара не сообщила. Это второй ребенок звездных родителей. Первенец Регины и Влада Михаил появился на свет 5 декабря 2018 года в столичном роддоме.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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