Журналист Грозданов объяснил причину возвращения Пугачевой в Москву без Галкина

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Журналист Грозданов объяснил причину возвращения Пугачевой в Москву без Галкина
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Фото из открытых источников

Озвучены причины возвращения Аллы Пугачевой в Москву без супруга. Главная причина, по словам репортера, загруженный концертный график Галкина в Юрмале.

Российскую певицу папарацци заметили на днях в столичном аэропорту. Примадонна прилетела в Москву без молодого мужа. Светский журналист Феликс Грозданов высказал свое мнение на этот счет: «У Макса летний чес, поэтому залы битком на фоне всей этой шумихи. Макс обязан трудиться в поте лица, чтобы заработать на Аллу, на учебу детям, а это в районе 3-х млн рублей в год. А где взять их».

По информации Грозданова, еще одной причиной задержки юмориста является политика. Высказывания Галкина не укладываются в голове, к шоумену весьма негативное отношение в обществе. Он ждет, когда все забудется.

«Его наглости я поражался, умнее было просто промолчать, так как здесь у него дом, супруга и дети. Закономерно, что после таких слов отношение в стране негативное. Максим думает, что все пройдет, забудется. Но ничего не забудется, уверяю», — подытожил Феликс.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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