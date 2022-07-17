Коллега актера Анатолия Белого рассказал о странном поведении артиста накануне отъездам из РФ

Артист МХТ имени Чехова, коллега уехавшего из РФ Анатолия Белого, рассказал о странном поведении актера перед увольнением и скоропостижном отьездом из страны.

Один из актеров театра вспоминает, что сравнительно недавно Белый начал вести себя очень странно, игнорируя труппу.

«Он приходил на спектакль и запирался в гримерке, никого к себе не пускал. Не ходил он и в актерский буфет, на репетиции. На сцену выходил лишь после третьего звонка. После того, как отыграл роль, мог не выйти на поклоны, если выходил, то с кислым лицом, полным скорби», —вспоминает коллега актера.

Напомним, ранее Белый сообщил о том, что он покидает театр и вместе с семьей (женой Инессой, детьми Екатериной, Викторией и Максимом) улетает из РФ. При этом Анатолий скандировал громкие антироссийские заявления. Такой поворот событий шокировал поклонников и коллег артиста, став полной неожиданностью, поскольку он был задействован в нескольких театральных постановках МХТ им. Чехова.

Позже 49-летний артист вышел на связь и объяснил свой уход. При этом Белый не сказал, где оселился.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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