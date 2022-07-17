Светлана Бондарчук призналась, что не против секса втроем

Светлана Бондарчук призналась, что готова пригласить в супружескую постель другую женщину. А вот идею о том, чтобы к ней с супругом присоединился мужчина, она не оценила.

Светлана неодноратно заявляла, что у нее со вторым мужем, бизнесменом и дизайнером Сергеем Харченко идеальные отношения. Гармония между влюбленными царит не только душевная, но и интимная! Так, на днях модель откровенно рассказала о пикантных интимных отношениях со второй половинкой.

53-летняя Бондарчук поведала, что в постели они с мужем совместимы буквально на 100%. Секрет кроется в том, что они обсуждают абсолютно все желания, много эксперементируют. Супруги даже прошли тест от сексолога Ольги Василенко. Как выяснилось, звездная пара не против тематических вечеринок, бурной ночи на пляже и даже секса втроем. Оба не возражают пригласить в свою компанию еще одну женщину.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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