Петербургские полицейские разыскали водителя, бросившего перевёрнутый «Мерседес» в Зеленогорске: мужчина ранее трудился в Смольном

Сотрудники правоохранительных органов Северной столицы нашли водителя иномарки, которая с вечера субботы до воскресного утра пролежала вверх колёсами на Курортной улице в Зеленогорске.

Сорокатрёхлетний мужчина, «забывший» своё авто на обочине дороги, был доставлен в отдел, его состояние стало основанием для составления административного протокола о появлении в общественных местах в нетрезвом виде. Как оказалось, разыскиваемый водитель ранее работал в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга в должности начальника управления. После пяти лет службы он оставил место службы и уехал на юг, заняв пост в местной городской администрации, но, судя по всему, вновь вернулся в город на Неве.

По сообщению источников из Управления ГИБДД, дорожно-транспортное происшествие было оформлено без пострадавших.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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