Научный сотрудник фонда Карнеги Татьяна Становая написала статью для The New York Times, в которой обозначила план Кремля, касающийся «специальной военной операции» на территории Украины.

По мнению Становой, в мае нынешнего года президент РФ Владимир Путин поверил, что Россия сможет выйти победительницей в военном конфликте с Украиной в долгосрочной перспективе. Подчеркивается, что, в отличие от первых трех месяцев СВО, Кремль теперь располагает четким планом. В нем всего три пункта. Скорее, это цели.

Первая касается территориальных приобретений Москвы, полагает автор. Сюда входит захват восточной части Украины и удержание территорий на юге страны, которые заняли российские военные еще вначале СВО. Автор рассуждает о том, что, по мнению Путина, Запад уже «показал пределы своей военной поддержки Украины», поэтому проблем с этим возникнуть не должно.

Принуждение Украины к капитуляции - пункт и цель №2. Станова убеждена, что Кремль здесь делает ставку на то, что для того, чтобы экономически истощить Украину и поменять элиты понадобится год или два. И тогда у российского президента выйдет добиться подписания мирного соглашения без необходимости штурмовать Киев.

Новые договоренности с Западом на базе иного международного порядка - цель третья. Автор статьи отмечает, что Москва надеется на то, что украинский кризис приведет также к смене политических элит в Европе. А с лояльными лидерами, такими как Орбан, договориться будет проще.

В заключение Станова уверяет, что план Путина нереализуем, особенно, что касается третьего его пункта.

И когда он осознает, что "по-хорошему" договориться с Западом не получится, вот тогда, уверяет она, ситуация и станет действительно опасной.

Напомним, Европа и США объединились в своем стремлении поддерживать Украину в ее борьбе против России. Украинское политическое руководство даже ничего слышать не желает о возвращении к мирным переговорам и намерено добивается возвращения утраченных территорий исключительно военным путем. Переговоры, уверяют в Киеве, станут возможны после того, как Украину покинет последний российский солдат.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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