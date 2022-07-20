В Петербургские суды поступили первые уголовные дела, связанные с распространением фейков о ВС РФ

Image 16+
В Петербургские суды поступили первые уголовные дела, связанные с распространением фейков о ВС РФ
Происшествия / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

19 июля представители объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга сообщили о том, что в Кировский и Выборгский райсуды Северной столицы поступили первые дела, связанные с распространением заведомо ложной информации о действиях Вооружённых сил России.

Первое заседание в Кировском суде пройдёт двадцать пятого числа. Оно будет посвящено рассмотрению вопроса о продлении меры пресечения фигурантке уголовного дела. Девушка была арестована в мае после обыска в её квартире, а перед этим неизвестные написали на двери активистки слово «Предатель». Подозреваемой вменяют в вину пост в соцсети «ВКонтакте», в котором следователи увидели фейки про российскую армию, а также мотивы политической вражды и ненависти.

Аналогичное обвинение предъявлено и фигуранту второго дела. Как считает следствие, обвиняемым была изготовлена видеозапись о российских военных, содержащая ложную информацию, после чего он разместил её в одной из групп той же соцсети. В настоящее время молодой человек также находится под арестом.

Напомним, наказания за подобные правонарушение были введены в мае. Санкции по соответствующей статье УК РФ предусматривают до десяти лет лишения свободы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
В Петербургские суды поступили первые уголовные дела, связанные с распространением фейков о ВС РФ

Сегодня, 05:08

Петербургские полицейские разыскали водителя, бросившего перевёрнутый «Мерседес» в Зеленогорске: мужчина ранее трудился в Смольном

18-07-2022, 08:13

Пропавшую в Екатеринбурге 22-летнюю Екатерину Зыкову нашли мертвой в водоеме

15-07-2022, 14:37

Кировский районный суд Санкт-Петербурга взыскал около миллиона рублей с мужчины за осквернение памятника

7-07-2022, 08:08

Во Всеволожском районе Ленинградской области три человека утонули в иномарке, съехавшей в карьер

3-07-2022, 19:13

Для того, чтобы обратиться к врачам за помощью, раненый мужчина четыре часа добирался из Луги в Петербург

27-06-2022, 19:43

Пенсионерка из Петербурга заявила о том, что сиделка обокрала её на три миллиона рублей

24-06-2022, 19:48

Петербургского девятиклассника госпитализировали с пулей в ноге

22-06-2022, 13:08

Подпольный бутлегер из Ленинградской области отправится под суд за гибель трёх человек

21-06-2022, 00:33

В Петербурге пассажир выстрелил в водителя такси во время спора по поводу оплаты поездки

19-06-2022, 19:08

В Петербурге порезанный мужчина сбежал от своих гостей через окно квартиры, расположенной на пятом этаже

17-06-2022, 18:58

Петербургские правоохранители задержали местного жителя, оскорбившего в автобусе девушку из-за цвета её кожи

15-06-2022, 20:38

В Адмиралтейском районе Петербурга водитель пробил стену дома рядом с «атакованной» ранее булочной

14-06-2022, 20:28

В Петербурге чересчур голодный посетитель заведения KFC пистолетом «убедил» сотрудников поторопиться с его заказом

11-06-2022, 16:13

Московский суд арестовал сотрудника службы собственной безопасности ФСБ, обвиняемого во взятке 2,3 миллиона рублей

11-06-2022, 10:53

В Петербурге за «минирование» Московского вокзала задержан бывший сотрудник ФСИН. Ранее мужчину судили за избиение несовершеннолетнего

10-06-2022, 17:48

Петербургские правоохранители возбудили уголовное дело по факту надругательства над государственным флагом РФ

9-06-2022, 15:28

В Петербурге за распространение фейков о ВС РФ задержали бывшего священника РПЦ

8-06-2022, 20:48

Тушили более 6 часов: во Всеволожском районе Ленинградской области полностью сгорел спа-отель

8-06-2022, 12:13

В петербургском торгово-развлекательном комплексе «Галерея» произошла массовая драка посетителей с охранниками

6-06-2022, 15:08

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
США поставят Эстонии ракеты ATACMS M57, чтобы превратить Санкт-Петербург в Донецк
  • 18-07-2022, 16:03

США поставят Эстонии ракеты ATACMS M57, чтобы превратить Санкт-Петербург в Донецк

Соедененные Штаты Америки планируют через полтора года поставки Эстонии 18-ти ракет ATACMS с дальностью полета до 300 км, чтобы без шансов

Эксперт: Боевой робот США представляет большую опасность для Черноморского флота России
  • 17-07-2022, 16:28

Эксперт: Боевой робот США представляет большую опасность для Черноморского флота России

У НАТО есть опасное для Черноморского флота России вооружение, оно уже находися на Украине. «Покусать» корабли РФ могут боевые роботы-брандеры ВМФ

Петербургские полицейские разыскали водителя, бросившего перевёрнутый «Мерседес» в Зеленогорске: мужчина ранее трудился в Смольном
  • 18-07-2022, 08:13

Петербургские полицейские разыскали водителя, бросившего перевёрнутый «Мерседес» в Зеленогорске: мужчина ранее трудился в Смольном

Сотрудники правоохранительных органов Северной столицы нашли водителя иномарки, которая с вечера субботы до воскресного утра пролежала вверх колёсами

Хакеры RaHDit слили данные о действиях ВСУ российским военным
  • 18-07-2022, 08:57

Хакеры RaHDit слили данные о действиях ВСУ российским военным

Хакеры RaHDit наладили канал передачи данных об действиях ВСУ российским военным. Об этом РИА Новости заявил участник «Злых русских хакеров» на

Два процента: петербургские медики провели независимое исследование эффективности «ЭпиВакКороны»
  • 18-07-2022, 15:08

Два процента: петербургские медики провели независимое исследование эффективности «ЭпиВакКороны»

Согласно данным независимого исследования, проведённого петербургскими учёными из Европейского университета и Медицинского института имени Сергея

Военкор Болтенков назвал слабое место украинских РСЗО HIMARS из США
  • 18-07-2022, 09:43

Военкор Болтенков назвал слабое место украинских РСЗО HIMARS из США

Военный корреспондент Дмитрий Болтенков назвал слабое место HIMARS. По его мнению, это небольшая дальность РСЗО. Также эксперт уверен, что все

Новости партнеров
Новости партнеров
Военный эксперт Рожин ответил, войдут ли польские войска на Украину
  • Вчера, 07:49

Военный эксперт Рожин ответил, войдут ли польские войска на Украину

Борис Рожкин, автор Telegram-канала Сolonelcassad, считает, что ввод польской армии на территорию Украину возможен, и это является рельностью. По

На Украине зафиксировано аномальное увеличение частоты применения ПВО
  • Вчера, 09:48

На Украине зафиксировано аномальное увеличение частоты применения ПВО

Специалисты зафиксировали аномальное увеличение частоты использования ВСУ средств ПВО. Активное применение средств противовоздушной обороны

Солдаты ВСУ написали Зеленскому, что больше не хотя оставаться в зоне боевых действий
  • 17-07-2022, 22:22

Солдаты ВСУ написали Зеленскому, что больше не хотя оставаться в зоне боевых действий

Солдаты ВСУ рассказали в письме Владимиру Зеленскому о том, что больше не хотя оставаться в зоне боевых действий. Главаня причина - отсутствие

Костин проинформировал о причинах нехватки ВС России беспилотников
  • 17-07-2022, 14:54

Костин проинформировал о причинах нехватки ВС России беспилотников

Александр Кости, военны эксперт, проинформировал о причинах нехватки армиии РФ беспилотников. По утвержднию заместителя генерального директора