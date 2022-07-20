В Петербургские суды поступили первые уголовные дела, связанные с распространением фейков о ВС РФ

19 июля представители объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга сообщили о том, что в Кировский и Выборгский райсуды Северной столицы поступили первые дела, связанные с распространением заведомо ложной информации о действиях Вооружённых сил России.

Первое заседание в Кировском суде пройдёт двадцать пятого числа. Оно будет посвящено рассмотрению вопроса о продлении меры пресечения фигурантке уголовного дела. Девушка была арестована в мае после обыска в её квартире, а перед этим неизвестные написали на двери активистки слово «Предатель». Подозреваемой вменяют в вину пост в соцсети «ВКонтакте», в котором следователи увидели фейки про российскую армию, а также мотивы политической вражды и ненависти.

Аналогичное обвинение предъявлено и фигуранту второго дела. Как считает следствие, обвиняемым была изготовлена видеозапись о российских военных, содержащая ложную информацию, после чего он разместил её в одной из групп той же соцсети. В настоящее время молодой человек также находится под арестом.

Напомним, наказания за подобные правонарушение были введены в мае. Санкции по соответствующей статье УК РФ предусматривают до десяти лет лишения свободы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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