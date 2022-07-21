В Ленинградской области найдено тело местной предпринимательницы

Сегодня утром в Кудрово Ленинградской области обнаружено тело сорокачетырёхлетней женщины с огнестрельным ранением головы. К расследованию преступления подключились оперативные работники регионального УУР ГУ МВД и представители СК Ленинградской области.

Как выяснилось позднее, у погибшей предпринимательницы были проблемы и ранее - около года назад на женщину совершили нападение возле её дома. Пострадавшую госпитализировали с пробитой головой, а нападавшего задержали. В тот раз следствие не посчитало, что за инцидентом стоит кто-то ещё, поэтому кроме задержанного к ответу никого больше не привлекали. В настоящее время мужчина отбывает назначенный срок наказания.

Помимо этого, неизвестные сожгли загородный дом, формально принадлежащий матери погибшей, но по факту находящийся в собственности самой предпринимательницы. Тогда же, около года назад, женщина выступала в суде в качестве ответчицы. Иск был на довольно крупную сумму: основной долг составлял девятьсот тысяч рублей, проценты – двадцать четыре тысячи, а услуги адвоката и оплата госпошлины – ещё более ста двадцати. Истицей являлась подруга погибшей, с которой они когда-то вели совместный продуктовый бизнес.

Следствие продолжается.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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