Украинский генерал Николай Маломуж заявил о мобилизации Киевом военных пенсионеров для скорого наступления на юг.

Сегодня появилась новость о том, что украинские власти объявили мобилизацию пенсионеров, которые в свое время принимали участие в афганской войне. Главная цель такого решения Киева, пишут украинские СМИ, поиски мощных резервов, которые можно использовать для скорого наступления.

Данную новость решил прокомментировать украинский генерал Николай Маломуж. По мнению военного, прошедших Афганистан пенсионеров собираются привлечь для организации наступления на Херсон.

Маломуж считает, что для подготовки наступления ВСУ нужно много военных, и желательно с военным опытом.

"Это так. Если призвать резервистов, это добавит армии несколько десятков тысяч человек, после чего можно будет бросить все свои силы на Херсон. Сейчас следует готовить стратегическое наступление, но для этого нужно подготовить мощные резервы. Я подчеркиваю, что мобилизуется очень много военнослужащих с военным опытом", - сказал генерал.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей