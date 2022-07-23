Украинская армия пробует наступать на херсонском направлении, пытаясь найти слабые места в обороне ВС РФ

Украинские подразделения предпринимают попытки контрнаступления на разных участках фронта, чтобы выявить слабые места. Об этом сообщает СМИ, отмечая, что источники сообщили о попытках прорыва ВСУ в районе населенного пункта Лозовое. Украинские войска возвели понтонную переправу через реку Ингулец в поселении Великое Артаково.

Понтонную переправу выявил дрон, после его по переправе ударила российская артиллерия, остановив наступление ВСУ.

Специалисты говорят о том, что ВСУ предпринимают попытки наступления и на других участках фронта. Особо активно они действуют на Херсонском направлении. Поэтому ВС РФ активно используют беспилотники, чтобы следить за перемещениями ВСУ.

Стоит отметить, что украинские войска ранее нанесли несколько ударов по Антоновскому мосту, чтобы сделать его непригодным для проезда тяжелой военной техники, тем самым создав проблемы для снабжения российской группировки на правом берегу Днепра.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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