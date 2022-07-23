На Украине показали, как наносят удары полученными из Британии M270 MLRS

Киев получил из Британии сразу три мобильные пусковые установки систем M270 MLRS, что равноценно передаче шести систем Hamers. Украинсике военные уже начали использовать в бою переданные американские системы.

Пусковые установки поступили на вооружение армии несколько дней назад. Как минимум дважды ВСУ применяли M270 MLRS для нанесения ударов.

На видеокадрах, опубликованных украинской стороной, запечатлен момент нанесения ударов с использованием систем M270 MLRS. Судя по всему, нанесено порядка 12 ударов. Это значит, что установка отстрелялась полным пакетом боеприпасов.

При этом не уточняется, по каким целям работали войска. Но активное применение подобного вооружения, безусловно, вызывает опасения, так как ущерб, способный нанести M270 MLRS, сопоставим с ущербом, который могут нанести две установки ракет Hamers в одном блоке.

Добавим также, что на Украину всего будут поставлены девять пусковых установок РСЗО M270 MLRS. В ближайшее время еще 6 систем ВСУ получат от Германии и Норвегии.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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