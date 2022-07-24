Чересчур сознательный житель Санкт-Петербурга устроил переполох в отделе полиции на Васильевском острове

Петербуржец, принёсший в отделение полиции, расположенное на восьмой линии Васильевского острова, найденные в лесу артефакты Великой Отечественной войны, стал причиной экстренного выезда туда же взрывотехников Росгвардии.

Как сообщили представители регионального Управления вневедомственной охраны Росгвардии, сигнал «тревога» поступил на пульт дежурного сегодня примерно в час дня. Как выяснилось, некий житель Северной столицы обнаружил в лесу снаряды времён ВОВ, и, как сознательный гражданин, решил сдать их правоохранителям, но слегка переборщил: забрав свою находку из леса, мужчина привёз взрывоопасный груз прямо в город.

В итоге пока полицейские ждали прибытия взрывотехников, опасную зону пришлось оцепить. Спустя некоторое время специалисты приехали на место инцидента, после чего снаряды были вывезены ими на полигон.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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