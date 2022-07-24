ISW: ВС Украины уже могли начать контрнаступление на Херсонщине

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ISW: ВС Украины уже могли начать контрнаступление на Херсонщине
Украина / Военные новости
Фото из открытых источников

Аналитики американского Института исследования войны (ISW) заявляют о том, что ВСУ уже могли начать контрнаступление в Херсонской области.

Эксперты ISW отмечают, что из-за особенностей местности на данном участке линии фронта, сложнее фиксировать продвижение войск. Между линией фронта и Херсоном в основном небольшие населенные пункты, поэтому сообщения о переходе контроля над ними могут поступать с опозданием.

ВСУ, отмечают эксперты, не будут торопиться с разглашением такой информации, чтобы скрывать свои планы о дальнейшем направлении наступления. ВС РФ нет стимула сообщать о победах ВСУ.

Ранее стало известно о том, что ВСУ повредили два моста в Харьковской области. Речь идет об Антоновском мосту у Херсона. Также был нанесен удар по мосту через реку Ингулец. Эти действия ВСУ эксперты объяснили подготовкой к контрнаступлению ВСУ, поскольку разрушение мостов ухудшает возможности по снабжению и оказанию поддержке группировке войск РФ на правом берегу Днепра.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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