Женщина, подозреваемая в убийстве петербургской предпринимательницы, признала свою вину

Согласно сообщениям осведомлённых источников, женщина, подозреваемая в убийстве предпринимательницы в Кудрово, добровольно явилась в следственный отдел Следственного комитета по Ленинградской области и призналась в совершении преступления.

Со слов петербурженки, главным мотивом её поступка стала ненависть, вспыхнувшая после предательства убитой. Предварительно, в течение двух дней после произошедшего подозреваемая пряталась у знакомых. По непроверенным данным, на допросе она утверждала, что не пыталась стрелять в голову жертве, а куда после инцидента выбросила оружие, не помнит.

Напомним, тело сорокапятилетней жительницы Северной столицы было найдено на лестнице в многоэтажке, расположенной на Венской улице. Рядом с ним полицейские обнаружили две гильзы калибра 6,3 миллиметра. Экспертиза показала, что пистолет был переделан под боевую стрельбу из другого оружия.

Как стало известно ранее, когда-то подозреваемая и убитая довольно тесно общались, но спустя некоторое время между ними произошёл разлад, закончившийся почти миллионной судебной тяжбой.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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