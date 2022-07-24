Группа Rammstein на концерте в Таллине включила песню Газманова в поддержку России

Немецкая металл-группа Rammstein во время проведения своего концерта в Таллине включила песню Олега Газманова в знак поддержки России.

Со сцены столицы Эстонской Республики прозвучала композиция Олега Газманова "Вперед, Россия!". Ее участники музыкальной группы включили, чтобы выразить свою солидарность с РФ.

На видеоролике, который появился в Ютуб, слышно, как заиграла российская патриотическая песня известного исполнителя Олега Газманова.

Стоит сказать, что русские поклонники достойно оценили такой поступок Rammstein. Многие фанаты стали приглашать участников всемирно известного коллектива в РФ.

Немецкая рок-группа, вытупающая в жанре индастриал-метала, провела концерт на Певческом поле еще 20 июля 2022 года. Билеты на представление, которое должно было состоятся еще в 2021 году, остались действительными.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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