В Подмосковье неизвестный застрелил двух человек и скрылся

В Подмосковье неизвестный застрелил 2-х человек (1962 и 1964 г.р.) и скрылся с места претупления. Информация об этом происшествиии появилась в Телеграм-канале ГСУ СК по Московской области.

РИА Новости пишут, что убийство произошло 23 июля на дороге в окрестностях поселка Аверкиево. Там прохожие увидели тело неизвестного мужчины с многочисленными огнестрельными ранениями. Позже было найдено еще одного погибшего, но уже на участке частного дома, который размещен в деревне Власово. У мужчины также при осмотре обнаружили огнестрельные ранения.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Также полиция ищет местонахождение причастного к жестокому преступлению лица.

Добавим, по информации источника РИА Новости, подозреваемым является некий 58-летний Игорь Кружков (1969 г. р). Предварительно удалось узнать, что мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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