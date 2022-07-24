В Подмосковье неизвестный застрелил двух человек и скрылся

Зарубежная пресса уже несколько дней подряд пишет о возможном контрнаступлении Вооруженных сил Украины. В частности, сегодня об этом сообщило
Минобороны РФ опубликовало видео применения тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек», которая стала камнем преткновения для украинских солдат. По
Сегодня утром в Кудрово Ленинградской области обнаружено тело сорокачетырёхлетней женщины с огнестрельным ранением головы. К расследованию
Минувшей ночью турецкая военная база в Бамарни подверглась мощной атаке беспилотников. Издание Авиа.Про, сообщая о ней, называет ее беспрецедентной.
New York Times пишет о том, что военная поддержка Украины ослабевает. В частности, происходит это на фоне сомнений стран ЕС и США в победе Киева и
Киев получил из Британии сразу три мобильные пусковые установки систем M270 MLRS, что равноценно передаче шести систем Hamers. Украинсике военные уже
Советник в офисе Владимира Зеленского увидел «слабость» ВС РФ в нанесении авиационных ударов по военным объектам ВСУ. Алексей Арестович, «анализируя»
Смольный отказался от проекта реновации промзоны «Горская» от «Мегалайна» как только проект обрел реальные черты. Соглашение власти Северной столицы
Военный конфликтолог рассказал, когда начнется наступление ВС РФ на Западную Украину. Сергей Колмогоров на Youtube-канале заявил, что произойдет это
Украинский генерал Николай Маломуж заявил о мобилизации Киевом военных пенсионеров для скорого наступления на юг. Сегодня появилась новость о том,
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