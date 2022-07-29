В Петербурге прошёл рейд по заведениям, расположенным на Думской улице. Поиски шаров с «веселящим» газом увенчались успехом

В Северной столице, прошёл совместный рейд представителей МВД и Следственного комитета. По его итогам сотрудникам одного из баров, расположенного на Думской улице, пришлось покинуть рабочие места и отправиться в отделение – им вменяют в вину торговлю шариками с «веселящим» газом.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье об услугах, не отвечающих требованиям безопасности. Фигуранты дела помещены под арест. В случае, если их вина будет доказана, сотрудники заведения могут быть осуждены на срок до шести лет – сообщили сегодня в пресс-службе администрации Центрального района.

Как предупредили в райадминистрации, подобные рейды будут проводиться регулярно. При этом, напомнили её представители, продажа закиси азота в нашей стране находится под запретом.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей