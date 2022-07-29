ISW: у ВС РФ небольшие шансы захватить Бахмут

Институт исследования войны (ISW) пишет о том, что у ВС РФ небольшие шансы захватить Бахмут.

В отчете по ситуации на линии фронта в Украине, который был составлен ISW, указано, что ВС РФ сосредоточились на Бахмуте, но при этом ослабили наступление на Северск. При этом, по мнению западных экспертов, у ВС РФ небольшие шансы захватить Бахмут.

По мнению экспертов ISW, российское командование, скорее всего, попытается сохранить темп вокруг Бахмута, пытаясь подойти к городу с северо-востока и юго-запада. Они продолжают ограниченные наземные атаки к северо-западу от Славянска.

Также в ISW предполагают, что ВС РФ могут усилить давление на Авдеевку, а также не исключено возобновление наступления на Харьков.

Что же касается южной части фронта, то там, сообщает ISW, ВС РФ предприняли ограниченное наступление, но понесли серьезные потери в Херсонской области и сейчас сосредоточены на том, чтобы удержать мосты через Днепр.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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