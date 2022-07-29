Три тысячи рабочих мест: руководство Ленинградской области планирует запустить все простаивающие предприятия

Согласно аналитическим подсчётам, в связи с уходом иностранных компаний и простоя предприятий, число рабочих мест на заводах Ленинградской области может сократиться примерно на три тысячи. Однако, как считает региональный губернатор Александр Дрозденко, Ленобласти вполне под силу возместить эту потерю – такое заявление Дрозденко приводят сегодня «Невские новости» со ссылкой на ведущие информагентства.

Со слов главы области, сокращение рабочих мест было ожидаемо, однако они спокойно замещаются свободными местами. Кроме того, региональное руководство планирует вновь запустить те производства, которые находятся в простое на данный момент. Правда, источники сообщают о возможном функционировании предприятий в меньших объёмах, а также об их переводе на выпуск упрощённой продукции.

Напомним, всего на территории области в данный момент простаивают сорок три производства, включая Тихвинский вагоностроительный завод, который может начать функционировать уже в августе. Приостановленные предприятия, связанные с петербургским заводом Hyundai, не стали сокращать рабочие места, выплачивая работникам зарплату, урезанную на треть.

Сообщая о дальнейших планах, губернатор Дрозденко подчеркнул, что область стабильно держит очень низкий показатель безработицы, входя по этому параметру в тройку лидеров. Нисколько не изменившись за последние месяцы, он, как и ранее, составил всего 0,4 процента.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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