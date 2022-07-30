Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга получил административный протокол по статье о дискредитации Вооружённых сил Российской Федерации

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Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга получил административный протокол по статье о дискредитации Вооружённых сил Российской Федерации
Происшествия / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Согласно сообщению главы фракции «яблочников» Законодательного собрания Северной столицы Александра Шишлова, на него был составлен административный протокол по статье о дискредитации ВС РФ. Это произошло двадцать девятого июля в УМВД по Петроградскому району Санкт-Петербурга.

Как считают правоохранители, опубликовав своё мнение о спецоперации, проводимой Вооружёнными силами Российской Федерации на территории Украины, а также обсуждая её символ Z, складываемый из георгиевской ленты, петербургский парламентёр дискредитировал действия российских военных.

Источники сообщают о том, что составители протокола основывались на экспертном заключении, составленном в ответ на запрос городской прокуратуры представителем кафедры уголовного процесса РГПУ имени Герцена.

Представители фракции «Яблока» назвали факт составления протокола «политическим преследованием», связанным с позицией всей партии в целом, которую они представляют, и тем, что Шишлов обнародовал его в интернете.

Известно, что дело в отношении депутата будет рассматривать Петроградский районный суд. Санкции по вменяемой ему статье предусматривают наказание в виде денежного штрафа в сумме от тридцати до пятидесяти тысяч рублей для простых граждан и от ста до двухсот тысяч для должностных лиц.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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