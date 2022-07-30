Американские РСЗО HIMARS на Украине в щепки разнесут иранские беспилотники

Иранские беспилотники в щепки разнесут оружие США – РСЗО HIMARS. Об этом пишет сегодня интернет-издание «Свободная пресса».

Как отмечают авторы публикации, идеальным решением для РФ являются поставки иранских дронов-камикадзе Raad-85 и Toofan. Данные боеприпасы способны на протяжении длительного времени находиться в воздухе и высматривать противника. Как только беспилотники обнаружат цель поражения, на большой скорости на нее обрушиваются.

Появление в РФ разведывательных и ударных дронов из Ирана позволило бы обнаруживать позиции украинских военных и их засады, а затем атаковать при помощи артиллерии. Кроме того, корректировка огня при помощи беспилотников позволяет превратить любое оружие в высокоточное орудие, что обеспечивает поражение практически любых целей противника, в том числе американских РСЗО HIMARS.

Отметим, что пока нет точной информации о том, когда Россия сможет получить дроны. Ранее в СМИ писали, что летательные аппараты передаются РФ, но вскоре прозвучали опровержения данных фактов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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