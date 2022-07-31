Кнутов рассказал, когда поставки HIMARS станут бессмысленными

При уплотнении ВС РФ средств противовоздушной обороны проблема с поставками высокоточных артиллерийских систем HIMARS украинским войскам может быть решена. Такого мнения придерживается директор музея войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов.

Недавно российские войска нарастили группировку «Искандеров» и ракет «воздух-поверхность», которые выпускаются по территории соседнего государства с истребителей и бомбардировщиков. Кнутов говорит, что за счет увеличения средств воздействия ВС РФ удастся добраться и до HIMARS, потому что «раньше даже если мы знали, где они находятся, то ничего сделать не могли».

«Наша задача — уплотнить ПВО и сделать так, чтобы потери среди HIMARS были ощутимы. Пока американцы поставляют 10 HIMARS, мы за это время уничтожаем 12-15 этих установок и делаем их бессмысленными», — высказался Кнутов в беседе с Украина.ру.

В заключение он добавил, что в этом процессе многое также будет зависеть от действий российских войск на линии Северск-Соледар-Артемовск-Славянск.

Специальная военная операция РФ на Украине идет уже шестой месяц подряд и, по мнению ряда аналитиков, она вступила уже в свою третью фазу.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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