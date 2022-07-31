CNN: Сражение за Херсон определит дальнейшую судьбу Украины

Телеканал CNN сегодня опубликовал новую статью, которая посвящена возможному контрнаступлению украинских войск на Херсонскую область. Как говорится в публикации журналистов, столкновение за Херсон может установить дальнейшую судьбу не только Правобережной Украины, но и целой страны.

В репортаже американского телеканала говорится, что РФ усиливает свое присутствие в Херсонской области. Россияне планируют любым способом удержать Херсон, являющийся самым важным источником водоснабжения для Крыма».

Херсонское направление имеет стратегически важное значение для проведения спецоперации. Данный участок является единственным участком на правом берегу р. Днепр, который в настоящее время находится под контролем ВС РФ. Именно отсюда русские смогут организовать наступление на территорию правобережной Украины, включая ключевое направление Николаев — Одесса с будущим выходом к границам Молдавской Республики.

Помимо военного аспекта, информирует CNN, Херсон играет немаловажное политическое значение для российского правительства, поскольку этот город является на данный момент единственным областным центром, с самого начала СВО вошедшим в зону контроля России.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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