В Ленинградской области задержана компания, загонявшая пенсионеров в кредитную кабалу

Сотрудники правоохранительных органов Кингисеппского района Ленинградской области задержали группу из пятерых человек, которых подозревают в совершении мошеннических действий в отношении пенсионеров. Как считают полицейские, молодые люди убеждали пожилых жителей области приобретать ненужные товары под видом медицинской техники.

Все пятеро – девушка и четверо парней – были задержаны в кингисеппском кафе. На подозрительную активность компании внимание полицейских обратили сами пожилые люди.

Схема работы «медиков» была довольно проста: изначально на телефоны потенциальных клиентов поступали звонки с предложением посетить кафе, где якобы будет проводиться презентация медицинских товаров некой фирмой.

После презентации одна из пенсионерок пожаловалась полицейским, что её убедили взять в кредит сто тридцать тысяч рублей с целью приобретения вибромассажной накидки на кресло.

Задержанных опросили и отпустили под обязательство о явке. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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