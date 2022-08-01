Институт исследования войны (ISW) пишет о том, что у ВС РФ небольшие шансы захватить Бахмут. В отчете по ситуации на линии фронта в Украине, который
В Северной столице, прошёл совместный рейд представителей МВД и Следственного комитета. По его итогам сотрудникам одного из баров, расположенного на
Бизнесмен Евгений Пригожин в интервью «Невским новостям» разъяснил суть своего конфликта с губернатором Петербурга Александром Бегловым, о котором
Согласно аналитическим подсчётам, в связи с уходом иностранных компаний и простоя предприятий, число рабочих мест на заводах Ленинградской области
Россия пока не наносит серьезные удары по украинской критической инфраструктуре, штабам и центрам принятия решений. Но в скором времени, как пишет
Из-за появления новых угроз для РФ, было решено активизировать деятельность российских боевых кораблей и подводных лодок на архипелаге Шпицберген (он
Согласно сообщению главы фракции «яблочников» Законодательного собрания Северной столицы Александра Шишлова, на него был составлен административный
ВСУ продолжают получать вооружение от западных стран. Запад бесперебойно снабжает Укрину оружем через Бескидский тоннель, пишет Свободная пресса. По
При уплотнении ВС РФ средств противовоздушной обороны проблема с поставками высокоточных артиллерийских систем HIMARS украинским войскам может быть
В 2019 году губернатор Петербурга Александр Беглов дал обещание президенту РФ Владимиру Путину отреставрировать Боткинскую больницу, находящуюся в
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