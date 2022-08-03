Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков вечеринками поставил на уши всю деревню Грязь

Внук Пугачевой поставил на уши всю деревню Грязь. Никита Пресняков регулярно устраивает вечеринки в роскошном доме Примадонны.

Роман Худяков продолжает рассказывать пикантные подробности из жизни Аллы Пугачевой и Максима Глакина. Предметом обсуждения для эк-депутатат в этот раз стали громкие гуляния, которые проводит внук Примадонны в ее шикарном замке в деревне Грязь.

Как отмечает Худяков, ранее элитная недвижимость была выставлена на продажу за целых 700 млн. Но замок по-прежнему пустует. А не так давно соседи пожаловались на громкую музыку, которая доносится из особняка. Внук Аллы Борисовны, как окозалось, постоянно устраивает там вечеринки.

«Никита вовсю устраивает вечеринки, командует садовниками и дает распоряжения охранникам. Замок не заброшен, там пир на весь мир, а шум на всю округу», — утверждают соседи.

Сам Пресняков-младший, солист группы MULTIVERSE, никак не прокомментировал данную информацию.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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