ВС Украины нанесли очередной ракетный удар по железнодорожному Антоновскому мосту в Херсоне

В ночь с третьего на четвертое августа Вооруженные силы Украины снова ударили по Антоновскому железнодорожному мосту в Херсоне. Об этом сказано в публикации Telegram-канала «Операция Z: «Военкоры Русской Весны».

Местные жители сняли на видео яркие вспышки после «прилетов». Данных о разрушениях, которые в результате атаки получил мост, к сему моменту нет.

Отметим, что ВСУ в последнее время регулярно бьют по мостам в Херсонской области. Во второй половине июля ракетные удары обрушивались на Антоновский автомобильный мост. Атаковали украинские силы и расположенный неподалеку от него железнодорожный мост. После того, как СМИ сообщили о ремонтных работах, по нему снова был нанесен удар.

Предполагается, что атаки были осуществлены с использованием американских «Хаймарсов».

Известно, что ВСУ ударами по мостам пытаются перерезать каналы снабжения группировке ВС РФ на правом берегу Днепра. Как следует из заявлений украинского военно-политического командования, ВСУ в ближайшее время будут вести контрнаступление с целью вернуть Херсон (единственный областной центр, который был занят российской армией с 24 февраля) под контроль Украины.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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