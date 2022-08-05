«Пятый пошёл»: в Санкт-Петербурге продолжают гореть автобусы

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«Пятый пошёл»: в Санкт-Петербурге продолжают гореть автобусы
Происшествия / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Как сообщили представители пресс-службы петербургского МЧС, сегодня утром на территории Петродворцового района Северной столицы сгорел очередной автобус. Машина марки МАЗ пополнила список случаев воспламенения городского пассажирского транспорта, став пятой по счёту в текущем сезоне.

Сигнал о горящем ТС поступил спасательным службам примерно в шесть часов утра. Уже через двадцать минут очаг возгорания был локализован, пожар потушили. Для решения оперативной задачи на место инцидента выехали десять огнеборцев, задействовавших две единицы спецтехники. По данным ведомства, автобус выгорел по всей площади.

По предварительным данным, ЧП произошло на маршруте 4Л, обслуживаемом «Питеравто». Со слов представителей компании, пострадавших в результате пожара не было, в салоне н момент возникновения огня находился один пассажир.

Напомним, в июне с разницей в несколько дней на петербургских улицах сгорели два МАЗа. Отечественные производители также не остались в стороне: в следующем месяце в городе на Неве сгорели два отечественных ЛиАЗ-5292.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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