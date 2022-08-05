Адвокат Юрия Шевчука: в деле петербургского музыканта неожиданно появились новые документы

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Адвокат Юрия Шевчука: в деле петербургского музыканта неожиданно появились новые документы
Происшествия / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Сегодня адвокат Юрия Шевчука, обвиняемого по статье о дискредитации Вооружённых сил Российской Федерации, выступил в суде города Уфы с заявлением о том, что в материалах дела появились некие документы, которые отсутствовали при ознакомлении с ним защиты в Дзержинском районном суде Северной столицы.

Со слов Александра Передрука, ранее дело было сформировано и отправлено в Санкт-Петербург в полном объёме, поэтому сам он не представляет, каким образом могло произойти то, что случилось. Как заявил защитник, новые бумаги подтверждают направлении копии протокола обвиняемому, однако лидер "ДДТ" этого документа не получал. Во время своей речи адвокат обратился к суду с просьбой разъяснить ситуацию.

Напомним, накануне появились сообщения о том, что уфимский суд отказал в переносе рассмотрения дела на территорию Санкт-Петербурга.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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