Почти одиннадцать с половиной тысяч жителей Ленинградской области нашли работу через региональную службу занятости

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Почти одиннадцать с половиной тысяч жителей Ленинградской области нашли работу через региональную службу занятости
Экономика / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Согласно появившемся сегодня данным, за первые семь месяцев текущего года на Биржу труда Ленинградской области обратились двадцать две тысячи четыреста жителей региона. Специалистами были выданы более тридцати тысяч направлений на работу, треть из тех, кому их выписывали, в настоящее время уже трудоустроены.  

По данным Службы занятости, сейчас список региональной базы вакансий содержит около пятидесяти тысяч предложений от работодателей. Из них примерно семьдесят шесть процентов – вакансии, связанные с рабочими профессиями, а остальные приходятся на служащих и ИТР.

Нужно отметить, что с летней порой всегда связан и всплеск временного трудоустройства молодёжи. По некоторым данным, в нынешнем году подобную подработку нашли около шести тысяч человек.

Напомним, ранее «Невские новости» сообщали о том, что руководством региона запланировано возмещение около трёх тысяч рабочих мест после ухода из России ряда иностранных компаний.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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