Алексей Глызин заявил, что певица Наргиз продолжает получать зарплату в России. Таким образом заслуженный артист опроверг информацию о том, что сбежавшую в США исполнительницу с РФ больше ничего не связывает.

По информации Глызина, узбекская артистка пытается всячески скрыть, что денежные средства она зарабатывает в России.

«Артисты, у которых есть грин-карта в США и еще одно гражданство, получали и сейчас получают в России зарплату. Пусть стране скажут спасибо за это», – сказал певец.

Исполнитель уверен в том, что всех покинувших родину знаменитостей здесь держат большие деньги.

Напомним, что за последние несколько месяцев 51-летняя Наргиз активно критиковала российские власти. Рок-артистка резко высказала все, что думает о СВО на Украине. После этого въезд в РФ ей запрещен на последующие 50 лет.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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