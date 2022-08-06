В Сети появились интимные фото со свадьбы Марии Захаровой

В Сети появились довольно интимные фото со свадьбы Марии Захаровой и ее супруга Андрея Макарова.

В Телеграм-канале "Антиглянец" призвали своих подписчиков посмотреть результат выдачи картинок на запросы "свадьба Марии Захаровой". Оказалось, что у представителя МИД была яркая и откровенная вечеринка в честь ее с мужем бракосочетания.

Некоторым подписчикам наряд Захаровой показался весьма вульгарным. Также они раскритиковали развязное поведение молодожен.

К слову, Мария Захарова связала себя узами брака с Андреем Макаровым в 2005 году. Свадьба прошла в Нью-Йорке. В супружеской пары вскоре родилась дочь Марьяна.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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