Ветеран разведки Клупов не исключил, что ВС РФ планируют еще одно наступление на Киев

Бывший разведчик Рустем Клупов считает, что Россия может предпринять еще одну попытку наступления на Киев. Первая, напомним, была предпринята в первые дни специальной военной операции и завершилась в конце марта отводом российских войск.

По мнению Клупова, в августе у ВС РФ достаточно сил для того, чтобы предпринять попытку повторного наступления на столицу Украины - Киев. Естественно, взять город легко и просто не выйдет. Столицу будут защищать лучшие подразделения ВСУ.

Однако, если такой план действительно разрабатывается, это будет учтено, убежден экс-разведчик.

Спецоперация России началась 24 февраля нынешнего года. Российские войска на территорию соседнего государства заходили сразу с нескольких направлений, в том числе и с Белоруссии. Именно данные силы дошли до пригорода Киева, но через месяц боев были отведены из Киевской области. В Кремле приказ об отводе войск назвали «жестом доброй воли».

Еще одним «жестом доброй воли» в Минобороны РФ назвали выведение гарнизона из острова Змеиный.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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