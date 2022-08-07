Ветеран разведки Клупов не исключил, что ВС РФ планируют еще одно наступление на Киев

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Ветеран разведки Клупов не исключил, что ВС РФ планируют еще одно наступление на Киев
Украина / Военные новости
Фото из открытых источников

Бывший разведчик Рустем Клупов считает, что Россия может предпринять еще одну попытку наступления на Киев. Первая, напомним, была предпринята в первые дни специальной военной операции и завершилась в конце марта отводом российских войск.

По мнению Клупова, в августе у ВС РФ достаточно сил для того, чтобы предпринять попытку повторного наступления на столицу Украины - Киев. Естественно, взять город легко и просто не выйдет. Столицу будут защищать лучшие подразделения ВСУ.

Однако, если такой план действительно разрабатывается, это будет учтено, убежден экс-разведчик.

Спецоперация России началась 24 февраля нынешнего года. Российские войска на территорию соседнего государства заходили сразу с нескольких направлений, в том числе и с Белоруссии. Именно данные силы дошли до пригорода Киева, но через месяц боев были отведены из Киевской области. В Кремле приказ об отводе войск назвали «жестом доброй воли».

Еще одним «жестом доброй воли» в Минобороны РФ назвали выведение гарнизона из острова Змеиный.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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