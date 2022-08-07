В Сети появилась информация о свадьбе Бориса Корчевникова

В Сети появилась информация о бракосочетании Бориса Корчевникова. О свадьбе успешного актера рассказал его друг, Владимир Березин.

Оказывается, Корчевников не всегда был таким закоренелым холостяком. Ранее журналист связывал себя узами брака с известной актрисой Анной-Сесиль Свердловой. Нежные отношения длились 7 лет и закончились душевной раной для актера.

«С Борисом мы дружим очень давно, я был на их свадьбе с Сесиль. Было такое милое домашнее чаепитие. Сесиль - отличная девушка, талантливая и очень милая. Жаль, конечно, что у них ничего не получилось, ведь они искренне верующие, Боря очень тяжело это пережил», — поведал диктор.

Отметим, расставание со спутницей произошло до болезни ведущего. При этом другу Корчевникова известны причины разрыва отношений, однако он не будет их называть.

Стоит сказать, что у телеведущего и актера – множество поклонниц. Женщины убеждены в том, что обаятельный и красивый Борис будет прекрасным отцом и мужем. Однако, несмотря на это, 40-летний ведущий программы «Судьба человека» пока остается одиноким.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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