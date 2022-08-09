Разведка Британии: РФ за месяц не продвинулась более чем на 3 км ни на одном участке Донбасса, кроме одного

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Разведка Британии: РФ за месяц не продвинулась более чем на 3 км ни на одном участке Донбасса, кроме одного
Украина / Военные новости
Фото из открытых источников

Разведка Великобритании прокомментировала ход «военной спецоперации».

По утверждению британской разведслужбы, ВС РФ за 30 дней военного конфликта под Бахмутом продвинулись только на 10 км. Продвижение на других участках фронта составило не более трех километров. И это явно значительно меньше того, что ожидали получить в российском Генштабе.

«Несмотря на продолжающееся интенсивное использование артиллерии в этих районах, Россия не смогла сформировать боеспособную боевую пехоту в достаточном количестве, чтобы обеспечить более существенное продвижение вперед», - указано в сводке. 

В сводке указано, что ВС РФ наращивает свою группировку на юге Украины, где ВСУ, судя по прозвучавшим заявлениям, готовили контрнаступление.

При этом поступает информация о том, что ВСУ нарастили группировку в Харьковской области. Об этом сообщают российские военкоры.

Напомним, РФ проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля. По мнению ряда российских аналитиков, бои за Донбасс закончатся не ранее, чем через полтора месяца.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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