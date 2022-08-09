Молодые люди ограбили круглосуточный магазин на юге Санкт-Петербурга

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Молодые люди ограбили круглосуточный магазин на юге Санкт-Петербурга
Происшествия / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Накануне примерно в половине шестого утра работники супермаркета, расположенного на проспекте Ленина в Красном селе, сообщили правоохранителям о том, что группа молодых людей ограбила магазин. Напав толпой на кассира, нежданные визитёры забрали товар и ретировались с места происшествия.

Просмотрев записи камер видеонаблюдения, полицейские смогли установить личность одного из нападавших. Спустя некоторое время налётчик был задержан на Бронетанковой улице. Как выяснилось, двадцатилетний подозреваемый уже известен правоохранителям – ранее ему приходилось общаться с ними по аналогичному поводу.

По факту грабежа возбудили уголовное дело. Сумму причинённого ущерба сотрудники магазина оценили в полторы тысячи.  

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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