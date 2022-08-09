Житель Балашихи украл и пытался изнасиловать 14-летнюю соседку

34-летний педофил украл и чуть не изнасиловал свою 14-летнюю соседку. Происшествие произошло ранним утром в воскресенье, 7 августа, в многоэтажном доме в деревне Павлино (городской округ Балашиха).

По предварительным данным, злоумышленник постучал в квартиру восьмиклассницы. Несовершеннолетняя проживала вместе с матерью. Когда школьница открыла дверь, насильник завязал глаза бедолаге и увел к себе домой. Предварительно взбудораженный педофил заставил молодую девушку выпить алкоголь, а затем раздеться. После этого житель Балашихи захотел изнасиловать соседку, снимая происходящее на телефон.

Потерпевшей чудом удалось убежать от обидчика. Вечером мать 14-летней девочки обратилась в полицию. Злоумышленник был задержан.

Правохранители выяснили, что мужчина, совершивший преступление, был судим за разбойные действия и изнасилование.

Сейчас преступник в изоляторе. Благодаря снятому видео у стражей порядка есть главная улика против него.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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