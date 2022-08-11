Стас Барецкий заявил, что Шнуров родил четвертого ребенка, чтобы показать пример олигархам

Сергей Шнуров в четвертый раз стал отцом. Коллега Шнура Стас Барецкий в интервью признался, что лидер "Ленинграда" это сделал, чтобы утереть нос российским олигархам, которые переживают за свое финансовое положение.

"Шнуров родил ребенка для того, чтобы показать пример всем олигархам. В панике они сейчас. Не знают, что им сделать, чтобы не обеднеть. Шнур этим поступком говорит: "Эй, ребята, да все нормально. Не все потеряно, вместе долларов будем приобретать юани!", -рассказал Стас.

По словам Барецкого, музыкант всегда знает больше, чем остальные. Многие коллеги Сергея по шоу-бизнесу давно или спилились, или и разочаровались в жизни. Шнуров же благодаря хорошей интуиции и небывалому упорству продолжает быть на коне даже в самые, казалось бы, непростые времена.

В конце июля в 49-летнего рок-певца родился четвертый ребёнок. Имя и пол новорожденного до сих пор неизвестны. Ходят слухи, что Шнуров стал отцом мальчика. Ольга Абрамова, дочь уральського миллионера, родила в одном из роддомов Швейцарии. Об очередной беременности женщины стало известно зимой этого года.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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