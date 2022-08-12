Исследование: 98% украинцев верят в победу Украины, 91% – поддерживают Зеленского

Только 1% жителей Украины верят в успех России в ходе СВО. Еще столько же не определились с ответом. Подавляющее же большинство украинцев – 98% – верят в победу Украины в противостоянии с Россией. Это следует из данных опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» по заказу Центра аналитических исследований (CISR) Международного республиканского института (IRI) в течение 27-28 июня.

Социологи обратились к украинцам с вопросом, верят ли они в победу Украины в СВО с Россией. Утвердительно на него ответили 98% респондентов.

1% участников вопроса признались, что не верят. Указывается, что 1% опрошенных не определились с ответом.

В ходе опроса также выяснилось, что 91% респондентов одобряют деятельность президента Украины Владимира Зеленского.

Предыдущее исследование «Рейтинга» проводилось в апреле. Тогда в победу Украины верили 97% опрошенных.

Отметим, что российские опросы демонстрируют поддержку специальной военной операции со стороны россиян. Исследование проекта независимых социологов "Хроники" показало, что 55% участников прямо заявили о своей поддержке СВО, и только 10% - не поддерживают.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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