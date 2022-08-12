Продюсер Дзюник заявил, что внук Пугачевой не сможет построить карьеру в США

Внук Аллы Пугачевой, скорее всего, не сможет построить карьеру в США. О несбыточности мечты Никиты Преснякова, который желает покорить американский музыкальный олимп, заявил Леонид Дзюник.

Пресняков-младший изо всех сил пытается покорить Штаты без помощи влиятельной бабушки и родителей. Но осуществить эту мечту парню не удастся. По крайней мере, в этом уверен продюсер.

Дзюник читает, что молодой рок-певец неправильно расставил приоритеты. Чтобы стать звездой за океаном, сперва внуку Пугачевой нужно обзавестись российской и европейской аудиторией. После этого, набравшись опыта, можно говорить о выступлениях в США.

«Сперва необходимо завоевать российских зрителей, европейских слушателей, а только затем примет Америка. Если есть большое желание выступить в США, нужно Россию покорить, иначе шансов нет, ничего не получится», — заявил Дзюник.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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