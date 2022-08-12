Убитая горем вдова Бориса Грачевского после смерти мужа ведёт затворнический образ жизни

Екатерина Белоцерковская, убитая горем вдова Бориса Грачевского, ведёт затворнический образ жизни. Женщина очень тяжело переживает утрату любимого супруга.

Все свое время вдова, которой исполнилось 37 лет, уделяет маленькому сыну. Подписчики уверены в том, что Екатерина, которая практически живет монашкой, обязательно обретет личное счастье. Но Белоцерковская, похоже, в это не верит. По словам жены Грачевского, в роли супруга она никого не видит.

Поклонники обеспокоены состоянием Екатерины. На вопрос фанатов о ее самочувствии после кончины руководителя «Ералаша», вдова ответила: «Никак, я существую! Ради сына я должна восстать из мертвых».

Напомним, Борис Грачевский скончался на 72 году жизни от осложнений коронавируса. Умер юморист в столичной больнице 14 января 2021 года.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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