В Пентагоне оценили эффективность действий украинских военных на 12 по 10-балльной шкале

В Пентагоне оценили эффективность действий Вооруженных Сил Украины на 12 по 10-балльной шкале. Как отмечено на сайте американского Министерства обороны, у России гораздо больше сил, чем у Украины, но сегодня видно, что ситуация складывается не в пользу россиян, а это сказывается на моральном духе ВС РФ. По словам представителя Пентагона, на все это повлияла способность ВСУ уничтожать российские командные пункты, склады боеприпасов, тылового обеспечения и логистики. Как отметили в Пентагоне, действия ВСУ были впечатляющими с самых разных точек зрения. Украинские военные нашли способы делать такое, о чем мы и подумать не могли, заявил глава Пентагона. Он также сказал, что совместные усилия многих стран меняют ситуацию в пользу Украины.

Отметим, что 11 августа в Копенгагене состоялась встреча в новом формате, который должен укрепить долгосрочную поддержку Украины. На встрече было собрано более $1,5 млрд, которые пойдут на военную помощь Украине в нынешнем и следующем годах. Также известно, что Великобритания открывает фонд для сбора средств на производство оружия.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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